Genügend Wohnungen am Markt, dämpfen Mietpreise

Wohnungsmieten: Wien deutlich teurer als Graz. Eine aktuelle Echtdatenanalyse des Bewertungs- und Research-Teams von Rustler bestätigt: In der Bundeshauptstadt liegen die Mietpreise spürbar über jenen der steirischen Landeshauptstadt.

Die Höhe der Nettomieten hängt stark vom verfügbaren Wohnungsangebot ab – das zeigt sich besonders deutlich im Vergleich zwischen Wien und Graz.

Maximilian Kainz, Leiter des Rustler-Bewertungsteams und Alexander Scheuch, Geschäftsführer von Rustler Immobilien. © Gettyimages ×

Wien liegt bei 12,63 Euro pro Quadratmeter

Muster. „Aus unserer Auswertung tausender echter Transaktionsdaten beläuft sich die Nettomiete in Wien in 2024 auf durchschnittlich 12,63 Euro, wobei neben neuen Erstbezugswohnungen auch Bestandswohnungen der Kategorie A, ein wesentlicher Faktor am Wiener Markt, mitberücksichtigt wurden“, erklärt Maximilian Kainz, Leiter des Rustler-Bewertungsteams. Viele gängige Preisspiegel würden hingegen nur neue Bauträgerobjekte erfassen und dadurch ein verzerrtes Bild vom Markt zeichnen, so die Einschätzung bei Rustler.

Graz bleibt günstiger – aktuell 9,26 Euro/m2

In Graz zeigt sich ein anderes Bild: „Die durchschnittliche Miete über alle Wohnungsgrößen und Bezirke hinweg liegt hingegen in Graz derzeit bei rund 9,26 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche, und damit fast 3,40 Euro unter Wien“, ergänzt Alexander Scheuch, Geschäftsführer von Rustler Immobilien.

NeubauoffensiveDie vergleichsweise moderaten Preise in Graz haben laut Rustler eine klare Ursache: Die Stadt verzeichnet seit Jahren ein stetiges Bevölkerungswachstum und reagierte mit einer umfassenden Neubauoffensive. Auch wenn deren Höhepunkt mittlerweile überschritten ist, wirkt das erhöhte Angebot an Wohnungen weiterhin preisdämpfend. „Ein ausreichendes Angebot hat somit nachweislich eine preisdämpfende Wirkung und ist jedenfalls effektiver als einseitige politische Maßnahmen und Eingriffe“, fassen Kainz und Scheuch zusammen.