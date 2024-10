Gigasport schließt mehrere Standorte

Im Juli des Vorjahres musste die Sport-2000-Genossenschaft ein Sanierungsverfahren beantragen. Jetzt wackeln 100 Jobs.

Die Marktbereinigung im Sportartikelhandel geht weiter. Gigasport schließt 4 von 14 Standorten und spart im Zentralbereich, rund 100 Mitarbeiter sind von den Filialschließungen und Sparmaßnahmen betroffen. Zugesperrt werden mit Ende Jänner 2025 die Standorte in Wolfsberg, Spittal/Drau, Leoben und Innsbruck. Zusätzlich würden unternehmensweit Maßnahmen zur Kostensenkung umgesetzt, so Gigasport am Dienstag.

Krisen-Jahre für Sporthandel

"Die letzten Jahre waren für den gesamten Handel, besonders den Sporthandel, extrem herausfordernd. Die Branche leidet unter den Folgen der Coronapandemie, der Energiekrise und der schwachen Konjunktur", hieß es von Gigasport in einer Aussendung. Zudem sei Gigasport stark von der Insolvenz der Sport 2000 Gruppe im vergangenen Jahr betroffen gewesen.

Umsatz eingebrochen

Die Krise im Sporthandel geht nun schon länger, wodurch die Händler auf vollen Lagern sitzen. Insbesondere beim Radhandel schlug sich das - nach dem Verkaufsboom während der Corona-Pandemie - nieder. Im Juli des Vorjahres musste dann die Sport-2000-Genossenschaft ein Sanierungsverfahren beantragen. 2023 ist der Umsatz der Sportartikelbranche real um 4,4 Prozent auf 2,28 Mrd. Euro zurückgegangen. Die Beschäftigungszahlen sanken um 1,7 Prozent.