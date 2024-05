GRATIS Eintritt: Heute mehr als 1.000 Top-Jobs beim Karriere Day

Top-Unternehmen vergeben Jobs und Praktika im MQ Wien

Top-Jobs. oe24 bringt Unternehmer und Arbeitssuchende heute, am 14. Mai, von 9 bis 18.30 Uhr im Museumsquartier in Wien 7 bei freiem Eintritt zusammen. Entdecken Sie beim zweiten oe24 KarriereDay das Who is Who der wichtigsten Branchen der heimischen Arbeitswelt. Unter den Ausstellern befinden sich große Unternehmen wie die Austro Control, die APA – Austria Presse Agentur, der MediaMarkt, das Rote Kreuz oder der Arbeiter-Samariter-Bund, aber auch Vertreter öffentlicher Arbeitgeber wie das Innenministerium (BMI), die Wiener Stadtwerke oder die NÖ Landesgesundheitsagentur. Aus der Sparte Tourismus und Freizeit stellen die Hotel Therme & Spa Linsberg Asia oder die Jumpworld.One in Wien, Parndorf und Klagenfurt ihre offenen Stellen vor.

Top-Unternehmen laden zum Speed-Dating ein

Panel-Talks. Sie alle sind mit interaktiven Infoständen vertreten, laden u. a. zum Speed-Dating ein und bieten die Möglichkeit zum Topjob 2024 – oder vergeben außergewöhnliche Praktika gleich vor Ort. Die Verleihung an die Auserwählten erfolgt im Rahmen der Messe auf der Bühne. Darüber hinaus dürfen Sie sich auf inforeiche Panel-Talks, spannende Interviews und prominente Key-Speaker aus führenden Unternehmen des Landes freuen. Dazu gibt es CV-Check, Bewerbungsfotos inklusive Styling sowie gratis Getränke und Snacks (solange der Vorrat reicht). https:/karriereday.at/

10.30 Uhr: Die Arbeitswelt im digitalen Wandel

11.15 Uhr: bit Academy, Wiener Stadtwerke

12 Uhr: Keynote Dr. Lackner

13 Uhr: Pflege & Gesundheit als Zukunfts-Jobs

13.30 Uhr: Keynote Johannes Thun-Hohenstein

14:30 Uhr: Keynote B. Fleißner

15.30 Uhr: Arbeiten in Bund, Land und Stadt

16 Uhr: Gewinnspiel mygroup