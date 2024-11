Großhandelspreise im Oktober weiter rückläufig

Im Oktober 2024 lag der Großhandelspreisindex (GHPI 2020) nach vorläufigen Daten von Statistik Austria bei 129,3 Punkten und damit um 1,3 Prozent unter dem Oktober-Wert des Vorjahres. Im Vergleich zum Vormonat September 2024 stieg der Index um 0,7 Prozent an.

Wie schon im September und in einigen anderen Monaten des Jahres lagen die Großhandelspreise in Österreich auch im Oktober niedriger als vor einem Jahr. Das lag vor allem an Rückgängen bei Preisen für Mineralölprodukte, Treibstoffe, feste Brennstoffe und Chemikalien. Alkoholfreie Getränke, Obst und Gemüse, Süßwaren, Bekleidung, Schuhe und andere Produkte haben sich hingegen im Jahresabstand um mindestens fünf Prozent verteuert, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit.

"Die Verkaufspreise im österreichischen Großhandel haben im Oktober 2024 erneut nachgegeben. Der Preisrückgang ist mit −1,3 Prozent im Vorjahresvergleich allerdings deutlich weniger markant ausgefallen als noch im September mit −3,1 Prozent. Denn Treibstoffe und Mineralölerzeugnisse waren zwar wieder die wichtigsten Preisdämpfer, doch im Oktober sind die Preise nicht mehr ganz so stark wie im Vormonat gesunken", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.