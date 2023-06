Am Wochenende klettern nicht nur die Temperaturen wieder in die Höhe, auch das Donauinselfest geht wieder in Wien über die Bühne. Dabei darf das legendäre 16er-Blech natürlich nicht fehlen!

Ab heute bis Sonntag feiern drei Millionen Menschen auf der Wiener Donauinsel. Heute erwartet Fans die wohl größte Gratis-Musiksensation des Jahres. Das Konzert von Rap-Superstar RAF Camora. Auszug aus den vielen weiteren Highlights: Silbermond, Bonnie Tyler, The BossHoss oder Jazz Gitti. Und wer seine Getränke-Verpflegung selbst mitbringen will, für den gibt's bei SPAR am Wochenende die passende Aktion: Minus 25% auf alle Biere (gültig am Freitag und Samstag). Doch auch für all jene, die dem Donauinsel fernbleiben, lohnt sich die Aktion: Nach einer kurzen Abkühlung am Samstag klettern die Temperaturen danach wieder auf fast 30 Grad. Perfektes Grill- und Bierwetter also! Hier geht's zum Prospekt mit allen Aktionen.