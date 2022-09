Bio-Lebensmittel boomen wie nie

Bio-Produkte haben sich im 1. Halbjahr mit 3,5 % weniger verteuert als andere (7,8 %).

Wien. Der Bio-Boom in Österreich setzt sich fort. Anlässlich des EU-Bio-Tages präsentierten Bio Austria und AMA aktuelle Zahlen. Demnach kam der Bio-Gesamtmarkt 2021 auf den Rekord-Umsatz von 2,53 Mrd. Euro. Der Großteil (81 %) entfällt mit rund 2. Mrd. Euro auf den Lebensmittelhandel.

Heuer im 1. Halbjahr stieg der Anteil von Bio-Produkten am Gesamtumsatz der Supermärkte auf 12 % (Vorjahr: 11,3 %). Bio-Spitzenreiter sind Milch und Naturjoghurt. Aber auch bei Butter, Käse, Wurst und Schinken wird vermehrt Bio gekauft.Die Preise für Bio-Produkte sind dabei im 1. Halbjahr um 3,5 % gestiegen – während konventionelle Lebensmittel im Schnitt 7,8 % teurer wurden.

Der Preisunterschied nimmt also ab, was vielen den Griff zu Bio-Artikeln erleichtert. Fast jeder in Österreich (97 %) kaufte von Jänner bis Juni 2022 mindestens einmal ein Bio-Produkt.