Bunte Schokoquadrate: Ritter Sport Smarties kehrt zurück

Schokofans können sich freuen, denn das traditionsreiche Familienunternehmen Ritter Sport bringt imHerbst erneut die begehrte Sortenkombination aus Schokolade und bunten Smarties-Schokolinsen in die Regale.

Bereits vor über 20 Jahren erfreute sich diese Kreation großer Beliebtheit. Im letzten Jahr feierte sie ein erfolgreiches Comeback und auch 2024 wird es die kultig-bunte limitierte Edition ab Herbst im Handel geben: klassisch in Vollmilch und in der Trendsorte weiße Schokolade.

Schokolade wird im Herbst bunt

Im Herbst wird nicht nur das Laub bunt, sondern heuer auch wieder die Schoko-Regale in den Supermärkten.

Denn dort gibt es die Wiederauflage der 100 Gramm Ritter Sport-Tafeln mit bunten Smarties. Die mit Milchschokolade gefüllten Schokolinsen in grün, blau, gelb, rot, lila und braun sind mit feiner Vollmilch- oder weißer Schokolade überzogen. Das farbenfrohe und moderne Design der Verpackung sorgt schon beim Knicken für Vorfreude auf den bunten Genuss.

„Aufgrund der überwältigenden Nachfrage nach dem Sorten-Revival im Vorjahr haben wir uns – ganz nach dem Motto ‚Kultig, schokoladig und bunt‘ – dazu entschlossen, die Ritter Sport Smarties Limited Edition heuer noch einmal anzubieten und so allen Schokoladenliebhaberinnen und -liebhabern die Möglichkeit zu geben, die begehrten Schokoquadrate genießen zu können“, erklärt Ritter Sport Österreich-Geschäftsführer Wolfgang Stöhr.

Natürliche Zutaten

Wie bei allen Schokoquadraten aus dem Hause Ritter, werden auch in diesen Kreationen ausschließlich natürliche Zutaten verwendet. Die umhüllende Ritter Sport-Schokolade setzt auf rückverfolgbaren und zu 100 Prozent zertifiziert nachhaltigen Kakao.

Die Smarties-Schokolinsen zahlen ebenfalls in diesen Nachhaltigkeitsgedanken ein und enthalten ausschließlich natürliche Aromen, färbende Frucht- und Pflanzenkonzentrate und sind frei von Konservierungsstoffen.

Über Ritter Sport

Das 1912 gegründete, mittelständische Familienunternehmen aus dem schwäbischen Waldenbuch, beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter:innen. Bereits 1932 erfand Clara Ritter die bis heute charakteristische quadratische Schokoladeform.

Die Familie Ritter bürgt nun schon seit über 100 Jahren mit ihrem Namen für die hohe Qualität der Produkte. Die österreichische Tochtergesellschaft Ritter Sport GmbH wurde 1983 gegründet. Seit 2021 produziert Ritter Sport im burgenländischen Breitenbrunn zahlreiche Varietäten für den heimischen und internationalen Markt.

Täglich verlassen rund 3,5 Millionen der bunt verpackten Tafeln die beiden Werke in Deutschland und Österreich, von wo sie in über 100 Länder weltweit exportiert werden. Ritter Sport sicherte sich 2024 den zweiten Platz bei der Chocolate Scorecard der australischen Initiative Be Slavery Free und wird damit als eines von nur drei mittleren bis großen Unternehmen weltweit als „Leading in policy and practice“ im Rahmen des nachhaltigen Kakaobezugs ausgezeichnet.