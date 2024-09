Dutzende Supermärkte geschlossen - trotzdem Hilfsaktion der Händler

Viele dutzende Supermärkte sind geschlossen - oe24 zeigt die Liste. Die Händler unterstützen die Einsatzkräfte trotz aller Schwierigkeiten mit Lebensmitteln für die Bevölkerung im Katastrophengebiet.

Die aktuelle Unwetterlage stellt ganz Österreich vor große Herausforderungen. Die Handelsfirmen der REWE Group (Billa, Bipa, Penny und Adeg) wollen aber auch in diesen schwierigen Zeiten die österreichische Bevölkerung versorgen.

Versorgungspunkte für Einsatzkräfte

So wurden am Sonntag in den niederösterreichischen Billa-Märkten in Oeynhausen, Pottenstein, Enzesfeld, Pernitz, Markt Piesting und Reichenau an der Rax Versorgungspunkte für Einsatzkräfte eingerichtet, die seit Sonntag von freiwilligen Billa Mitarbeiter:innen betreut werden.

Zudem ging am Montag der erste LKW mit 33 Paletten Verpflegung für Betroffene und Einsatzkräfte nach Schönberg ins Kamptal.

Märkte defekt, Mitarbeiter können nicht anreisen

Das Hochwasser führte aber auch in einigen der Märkte zu technischen Defekten und hat Auswirkungen auf unsere Personalsituation, da viele Mitarbeiter selbst vom Unwetter betroffen sind.

Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG, sagt: "Einige unserer Standorte sind ebenfalls von den Unwettern betroffen, deshalb mussten wir sie punktuell schließen. Wir arbeiten intensiv daran, sie schnellstmöglich wieder zu öffnen. In den umliegenden, geöffneten Märkten steht unser Sortiment wie gewohnt zur Verfügung. Zudem haben wir bereits zusätzliche Lieferungen organisiert, um Einsatzkräfte und Betroffene in den Krisengebieten mit dringend benötigten Lebensmitteln und Getränken zu unterstützen"

Durch viele Straßensperren können derzeit manche Märkte nicht beliefert werden, daher wurden punktuell Standorte geschlossen.

Die Liste der geschlossenen Supermärkte

Folgende Billa-Märkte müssen Montag, 16.9. vorerst geschlossen bleiben:

1090 WIEN JUL.TANDLER PL.3/F.J. BHF

2000 STOCKERAU WIENER STRASSE 32-32A

2000 STOCKERAU ERNSTBRUNNERSTRASSE 6

3202 HOFSTETTEN ST. PÖLTNER STRASSE 55 (eingeschränkter Betrieb von 10 - 18 Uhr)

3001 MAUERBACH HAUPTSTRASSE 129 (eingeschränkter Betrieb von 8 - 18 Uhr)

3071 BOEHEIMKIRCHEN HAINFELDERSTRASSE 41

3100 ST. POELTEN KREMSERGASSE 39

3100 ST. POELTEN STATTERSDORFER HAUPTSTR. 120

3100 ST. POELTEN LANDHAUSBOULEVARD 2

3100 RATZERSDORF HAUPTSTR.151A

3160 TRAISEN MARIAZELLERSTRASSE 44

3170 HAINFELD HAUPTSTRASSE 61 (eingeschränkter Betrieb bis 15 Uhr)

3150 WILHELMSBURG LILIENFELDER STRASSE 10 (eingeschränkter Betrieb bis 13 Uhr)

3180 LILIENFELD BABENBERGERSTRASSE 10 (eingeschränkter Betrieb bis 15 Uhr)

3192 HOHENBERG SCHLOSSERGASSE 2 (eingeschränkter Betrieb bis 15 Uhr)

3200 OBER-GRAFENDORF EBERSDORFERSTR.1

3204 KIRCHBERG AN DER PIELACH ST. POELTNER-STRASSE 48

3385 PRINZERSDORF LINZERSTRASSE 53

3400 KLOSTERNEUBURG WIENERSTRASSE 9 (eingeschränkter Betrieb von 8 - 18 Uhr)

3400 KLOSTERNEUBURG FRANZ VÖLKER GASSE 1 (eingeschränkter Betrieb von 8 - 18 Uhr)

3443 SIEGHARTSKIRCHEN HOFERSTRASSE 2

3451 MICHELHAUSEN RUSTERSTRASSE 34 (eingeschränkter Betrieb von 8 - 18 Uhr)

3550 LANGENLOIS HOLZPLATZ 12

3550 LANGENLOIS WIENERSTRASSE 46

Folgende Penny-Filialen müssen am Montag, 16.9. vorerst geschlossen bleiben:

1210 WIEN SEYRINGERSTRASSE 6

2136 LAA/THAYA THAYAPARK 5 B (evtl. ab Nachmittag geöffnet)

2542 KOTTINGBRUNN BADNER STRASSE 1A

3003 GABLITZ LINZERSTRASSE 2

3021 PRESSBAUM HAUPTSTRASSE 117A (Teilbetrieb)

3071 BOEHEIMKIRCHEN UNTERE HAUPTSTRASSE 9

3100 SANKT POELTEN DR. ADOLF SCHAERF STRASSE 10

3100 ST. POELTEN KREMSER LANDSTRASSE 13 (evtl. ab Nachmittag geöffnet)

3100 ST. POELTEN MARIAZELLER STR. 234

3150 WILHELMSBURG ST. POELTNERSTR. 2

3160 TRAISEN MARIAZELLERSTRASSE/BRAEUGASSE (am Nachmittag geschlossen)

3200 OBER-GRAFENDORF MANKER STRASSE 4B

2000 STOCKERAU EDUARD-ROESCH-STR. 47-51

3385 PRINZERSDORF BETRIEBSGEBIET MARKERSDORF NORD1

3542 GFÖHL LANGENLOISER STRASSE 87

3550 LANGENLOIS WIENER STRASSE 51

3580 HORN PRAGERSTR. 65

3910 ZWETTL ANDRE FEYSKORN STRASSE 3

4053 HAID ANSFELDEN SCHULSTRASSE 17

Diese BIPA-Filialen müssen Montag, 16.9. vorerst geschlossen bleiben:

3071 BÖHEIMKIRCHEN HAINFELDER STRASSE 6

3100 ST. PÖLTEN ANTON SCHEIBLIN-GASSE 4 / HNILICKAGASSE

3204 KIRCHBERG AN DER PIELACH ST. PÖLTNER-STRASSE 7

3382 LOOSDORF WIENER STRASSE 21

3493 HADERSDORF-KAMMERN LEUTHNERSIEDLUNG 28

3442 LANGENROHR EUROPASTRASSE 7

Trotz aller Schwierigkeiten hält man von Seiten von REWE fest: Weitere LKWs mit Getränken und Verpflegung von Billa und Penny sowie mit Hygieneartikeln von Bipa stehen bereit. Auch lokale Adeg-Kaufleute versorgen Einsatzkräfte in den Regionen mit Getränken und Lebensmitteln.