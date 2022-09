Erster Händler friert Preise ein

Zwischen 1. September und 25. Oktober werde das Unternehmen die Preise unter anderem für Eier, Zucker, bestimmte Wurstwaren und Alufolie garantieren.

Wien. "Um die massiven Herausforderungen, die die Teuerung in vielen Bereichen mit sich bringt, etwas abzufedern, haben wir uns daher dazu entschlossen, die Preise für viele Kernprodukte einzufrieren", kündigte der Großhandelskonzern Metro Österreich in einer Aussendung an. Zwischen 1. September und 25. Oktober werde das Unternehmen die Preise unter anderem für Eier, Zucker, bestimmte Wurstwaren und Alufolie garantieren.

Die Preise von 120 Kernprodukten im Food Bereich werden vorübergehend eingefroren. Dazu zählen:

Molkerei & Delikatessen: METRO Chef Eier

Wurstwaren: Berger Frankfurter, aro Gastro Saunaschinken

Tiefkühlfisch & Meeresfrüchte: aro Buffeträucherlachs

Tiefkühlwaren: METRO Chef Schokoküchlein, METRO Chef Euro-Gemüsemix

Süßwaren & Backwaren: RIOBA Cookies Caramel

Nährmittel: Wiener Zucker Normal- oder Feinkristallzucker, METRO Chef Mayonnaise

Konserven: Efko Delikatess Gurken

Einweg: METRO Professional Alufolie

"Unsere Hauptkundengruppe – die Gastronomie- und Hotellerie – steht in Anbetracht der wachsenden Inflation unter einem enormen finanziellen Druck. Um die massiven Herausforderungen, die die Teuerung in vielen Bereichen mit sich bringt, etwas abzufedern, haben wir uns daher dazu entschlossen, die Preise für viele Kernprodukte einzufrieren. Unsere Kunden können auch in schwierigen Zeiten auf uns zählen", betont Metro Österreich CEO Xavier Plotitza.

Die Preisgarantie-Produkte werden laufend aktualisiert.