Gender-Likör: Aus ''Berliner Luft'' wird ''Berliner*innen Luft''

Der Kult-Likör ''Berliner Luft" wird nun gegendert und heißt '' Berliner*innen Luft''. Auch das Logo wurde verändert: Das Rote Rathaus Berlins erstrahlt nun in Regenbogenfarben, darunter prangt der Slogan ''Toleranz & Vielfalt''.

Der Hersteller des an Zahnpasta erinnernden Likörs "Berliner Luft" lässt sich immer wieder Sonderkreationen einfallen: Banane, Kaugummi oder gar Chili. Nun gibt es eine neue Sonderedition im Regal: Berliner Luft wird auf 500.000 Flaschen gegendert und heißt dort "Berliner*innen Luft". Verändert hat man auf den Etiketten auch das Logo: Das Rote Rathaus Berlins erstrahlt dort in Regenbogenfarben, darunter prangt der Slogan "Toleranz & Vielfalt".

Doch die Marketingaktion findet nicht überall Anklang. Auf Twitter drohten schon User damit, den "Gender-Likör" zu boykottieren. Auch der grammatikalische Sinn wird hinterfragt: "Kurz zu meinem Verständnis: Das „Berliner“ in „Berliner Luft“ bezieht sich doch auf die Luft. So wie Münchner Wiesn. Das heißt doch auch nicht Münchner*innen Wiesn. Das ergibt doch grammatikalisch gar keinen Sinn", so eine Userin auf Twitter.

Ein anderer User meint knapp: "Die Welt ist nur noch absurd".