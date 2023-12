Handel: Neuer Verhandlungstermin am 27. Dezember

In die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen im Handel kommt nun doch noch im alten Jahr Schwung.

In die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen im Handel kommt nun doch noch im alten Jahr Schwung. Die bereits siebente Verhandlungsrunde werde am Mittwoch nach Weihnachten, am 27. Dezember, ab 14.30 Uhr stattfinden, teilte die Gewerkschaft der APA mit. Damit soll verhindert werden, dass ein Gehaltsabschluss für die rund 430.000 Angestellten im Handel erst im neuen Jahr gelingt. Das wäre nämlich ein Novum.

Die Gewerkschaft fordert einen gestaffelten Gehaltsabschluss zwischen 8,48 und 9,38 Prozent. Das letzte Angebot der Arbeitgeber lag bei 8 Prozent. Vor einer Woche scheiterte die sechste Verhandlungsrunde nach fast zehn Stunden. Danach hatten in ganz Österreich Warnstreiks und öffentliche Aktionen stattgefunden, die bis heute andauerten.