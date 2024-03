Immer mehr Schoko-Osterhasen sind Veganer

Ein neuer Osterhasen-Test zeigt einen wachsenden Trend von sozial und ökologisch fairen Schoko-Osterhasen. Im Aufwind: Schoko-Produkte ohne Milch.

Die Schoko-Osterhasen-Auswahl wird jedes Jahr größer – aber welche Hasen kann man mit gutem Gewissen gegenüber Umwelt und Menschenrechten verspeisen? Rechtzeitig vor dem Osterfest haben sich die Umweltschutzorganisation Global2000 und die Menschenrechtsorganisation Südwind das angeschaut.

39 Schoko-Figuren getestet

Für den jährlichen Nachhaltigkeits-Check wurden heuer 39 Schoko-Figuren anhand ihrer Gütesiegel auf ihre ökologische und soziale Verträglichkeit überprüft und in beiden Kategorien durch das bekannte Ampelsystem gekennzeichnet.

9 Hasen tragen neben dem FAIRTRADE Siegel auch das EU-Biosiegel. Die doppelt grünen Testsieger stehen damit fest: Der EZA-Schokohase aus den Weltläden, die Billa Bio Osterhasen, die Veggie und Natur Pur Bio-Osterhasen von Spar, der BIO Natura Schoko-Hase von Hofer, der Riegelein Bio Fairtrade Osterhase und die Edelbitter-Hasen der Berger Confiserie.

Immer mehr Veganer - keine Milch, Achtung beim Kakao

Gleichzeitig zeigt der Anstieg des veganen Angebots die Nachfrage nach klimaschonenden, pflanzlichen Produkten.

„Schoko-Produkte ohne Milch signalisieren auch einen weiteren Aufwind für mehr Tierwohl“, freut sich Nachhaltigkeitsexpertin Lisa Grasl von Global 2000. Dennoch: „Die Zutaten, wie der Kakao, der in veganen Schokoladenprodukten kann aus bedenklichen Quellen stammen. Die Bedingungen, unter denen Zutaten angebaut und geerntet werden, können das Wohlergehen von Mensch und Tier gleichermaßen beeinträchtigen. Daher gilt es unbedingt darauf zu achten, unter welchen Bedingungen produziert wurde.”

Ein Drittel der Vegan-Schokohasen mit Bestnote

Insgesamt wurden 9 vegane Hasen bewertet, davon 3 mit den besten Noten. Auch erfreulich: 28 der getesteten Osterhasen, weisen mindestens ein unabhängiges Gütesiegel auf – das entspricht mehr als 70 Prozent.

15 Hasen wurden in einer Kategorie mit grün bewertet und in der anderen mit gelb. Sie sind also zumindest entweder ökologisch oder sozial fair auf dem höchsten Standard. Vier Hasen – fast alle von Nestlé – sind doppelt gelb bewertet, da sie das Rainforest Alliance Siegel tragen und dieses weniger strenge Kriterien hat.