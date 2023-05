Mega-Angebot: Hier gibt's am Wochenende -25% auf Bier und Eis

Die Laune steigt vor dem langen Wochenende: Die Temperaturen klettern auf bis zu 26 Grad – und auf Bier und Eis gibt es minus 25%.

Startschuss für unser ­Sommer-Feeling: Und das gleich auf mehreren Ebenen. Am Samstag, wird es in ganz Österreich sonnig – im Westen sind sogar bis zu 25 Grad möglich. Am Sonntag und Montag wird es dann noch heißer: Das Thermometer klettert an den Feiertagen auf 26 Grad.

Super-Sonnen-Weekend mit bis zu 26 Grad

Und was an einem perfekten Bade-Wochenende nicht fehlen darf, ist natürlich die richtige Verpflegung. Bei SPAR gibt es deshalb am Freitag und Samstag -25% auf alle Biere und auf alle Familien- und Vorratspackungen Eis.

Hier geht's zum Angebot.