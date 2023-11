Minus 70 Prozent!: Start für Black Friday-Rabatte

Noch 37 Tage bis Weihnachten - doch jetzt gibt es die besten Schnäppchen

Traditionell startet das Geschenkeshoppen im November – auch weil es in diesem Monat die meisten und größten Rabattangebote des Jahres gibt. Schon heute starten Amazon und Co. mit den Black Friday-Aktionen, die noch bis 27. November dauern.

Bei Amazon gibt es wie gewohnt die hauseigenen Geräte zum Top-Preis. So kostet etwa der Echo Dot nur noch 22,18 Euro, einen neuen Kindle gibt es schon um 90 Euro. Aber auch in anderen Kategorien kann Amazon mit Top-Angeboten punkten.

Aber nicht nur Amazon, fast jede große Kette beteiligt sich mit Preissenkungen. Im Media Markt Onlineshop haben schon die Black Weeks gestartet. Hier findet man den ganzen November Top-Angebote aus dem Technikbereich. Auch andere Online-Shops werben bereits mit Angeboten und Aktionen.

Rabattversprechen halten nicht immer

Viele Angebote klingen in Rahmen dieser Schnäppchentage verlockend. Und tatsächlich können Verbraucher auch dieses Jahr am Black Friday günstig einkaufen, denn erneut senken Tausende Online-Shops und klassische Händler ihre Preise, um die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts einzuläuten. Blind sollten Verbraucher den Werbeversprechen jedoch nicht vertrauen. Viele Händler werben mit falschen Rabattversprechen. Den Rabatt berechnen sie nicht ausgehend vom Marktpreis, sondern vom deutlich höheren Unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Um nicht in die Rabattfalle zu tippen, sollten sich Verbraucher deshalb vorab ein Bild von den gängigen Preisen und Rabatten machen.