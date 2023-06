Die Kollektion überzeugt mit lässig-coolem Design, bequemen Schnitten und natürlich dem unverkennbaren Hofer-Logo.

Hofer geht mit voller Style-Power in den Sommer! Die heiß ersehnte dritte HOFERstyle Kollektion bringt frische Outfits für die sonnigen Tage. Ab dem 3. Juli ist es soweit, und Kunden können sich in den Filialen mit allem eindecken, was sie für einen coolen Sommerlook brauchen. Von lässigen Shorts über trendige Shirts bis hin zu stylishen Badeschlappen, Sneakern und Socken.

Farben passen zum Sommer

Die Kollektion überzeugt mit coolem Design, bequemen Schnitten und natürlich dem Hofer-Logo. Farbtechnisch bewegen wir uns passend zum Sommer in den Tönen Weiß, Hellgrau und einem bunten Mustermix aus Blau, Orange, Gelb und Pink.

T-Shirts und Shorts können entweder untereinander kombiniert werden oder für den All-Over-Look verwendet werden. Die Damen finden stylische T-Shirts bereits ab 4,99 Euro und Shorts ab 5,99 Euro in den Größen 36 bis 46. Für die Herren gibt es die gleichen Preise und eine Größenauswahl von 48 bis 56.

Die absoluten Must-Haves der Kollektion sind die Badesandalen für unschlagbare 4,99 Euro. In den Größen 37 bis 45 und in sechs verschiedenen Farbkombinationen ist für jeden Fuß etwas dabei. Bei den Sneakern setzt Hofer auf Understatement.

Weiß ist die Trendfarbe der Saison und ein absoluter Hingucker an deinen Füßen. Das Hofer-Logo ziert ganz zart in Pastelltönen die Schuhzunge, perfekt abgestimmt auf die Nähte. Die Sneaker sind in den Größen 37 bis 45 erhältlich und kosten nur 14,99 Euro.