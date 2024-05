Spar: Hansueli Loosli - neu im Aufsichtsrat

Mit 17. Mai kommt es zu einem Wechsel im Aufsichtsrat von Spar Österreich:: Altersbedingt scheidet Bernd Bothe (79) aus. Ihm folgt der Schweizer Unternehmer und Handelsprofi Hansueli Loosli (68).

„Mit Hansueli Loosli konnten wir einen der renommiertesten und erfahrensten Handelsmanager im gesamten deutschen Sprachraum für uns gewinnen. Von seiner umfassenden Expertise im Lebensmittelhandel und in der Lebensmittelproduktion werden wir als mitteleuropäisches Handelsunternehmen stark profitieren“, betont Gerhard Drexel, Vorsitzender des Aufsichtsrates Spar Österreich.

Der neue im Aufsichtsrat im Porträt

Hansueli Loosl, geboren im Kanton Bern, startete nach einer kaufmännischen Lehre, seine Karrier beim Schweizer Einzelhandelsunternehmen Volg. Nach einer Weiterbildung zum diplomierten Experten für Rechnungslegung und Controlling arbeitete er in diesem Bereich bei verschiedenen Firmen, bis er 1992 als Direktor Warenbeschaffung zu Coop stieß.1997 wurde er zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung der Coop-Gruppe und damit zum jüngsten Chef dieses Unternehmens überhaupt ernannt. 2011 wurde Hansueli Loosli in den Verwaltungsrat der Coop-Gruppe Genossenschaft gewählt und stand bis Ende April 2021 dem Gremium vor. In dieser Zeit war er zudem Präsident des Verwaltungsrats der Bell Food Group AG, der Coop Mineraloel AG sowie der Transgourmet Holding AG – alle Tochterunternehmen der Coop-Gruppe. Für seine hervorragenden unternehmerischen Leistungen wurde er unter anderem mit dem Unternehmerpreis „SwissAward“ (2003) sowie als „Schweizer Unternehmer des Jahres“ (2010) ausgezeichnet.

Alterbedingt scheidet Bernd Bothe aus

„Dipl.-Bwt. Bernd Bothe brachte aufgrund seiner jahrzehntelangen Handelserfahrung eine unternehmerische und sehr internationale Perspektive in unseren Aufsichtsrat und damit in unser Unternehmen ein. In den 21 Jahren als Aufsichtsrat ist Bernd Bothe ein richtiger „Sparianer“ geworden. Wir sind ihm zutiefst dankbar", würdigt Gerhard Drexl die Verdienste von Bothe.