Hauswirth plant Fortführung trotz Insolvenz

Unternehmensfortführung soll durch vorhandenes Bankguthaben und die Eintreibung offener Forderungen finanziert werden - Personalstand umfasst 119 Beschäftigte

Das Schokolade- und Süßwaren-Unternehmen Franz Hauswirth Ges.m.b.H. mit Sitz in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ist insolvent, wie die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV1870 am Dienstag mitteilten. Laut KSV1870 belaufen sich die Passiva auf rund 10,5 Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 119 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer. Laut Eigenantrag ist geplant, die Firma fortzuführen.

Hauswirth erzeugt und vertreibt Schokoladenprodukte und Süßigkeiten. Die gestiegenen Kosten für den Zukauf von Rohstoffen, Energie- und Lohnkosten sowie Umsatzeinbrüche aufgrund der Corona-Pandemie hätten nun zur Insolvenz geführt, hieß es.

Lesen Sie auch Grazer Traditionsbäckerei Hubert Auer erneut insolvent Knapp 50 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sind betroffen, wobei eine Fortführung geplant ist.

Die Unternehmensfortführung soll durch das vorhandene Bankguthaben und die Eintreibung offener Forderungen finanziert werden. Gläubiger können ihre Forderungen bis 3. Februar 2025 anmelden. Die erste Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 17. Februar vorgesehen.