Henkell Freixenet Austria verteidigt Marktführerschaft

Mit einem Anteil von 35 Prozent verteidigte der Sektproduzent seine österreichische Marktführerschaft im Schaumweinbereich und bleibt somit weiterhin die Nummer 1 am Markt.

Im Jahr 2021 gönnten sich die Menschen, trotz anhaltender Pandemie, weiterhin genussvolle Momente – der Schaumweinmarkt im Handel wuchs um 14 Prozent, dabei konnte sich Henkell Freixenet Austria mit 35 Prozent Marktanteil das größte Stück vom Kuchen sichern.

„Die letzten zwei Jahre haben uns alle vor große Herausforderungen gestellt, dass das letzte Geschäftsjahr so gut verlief, haben wir unseren vielen treuen und auch neuen Sektliebhabern zu verdanken. Auch die Topqualität unserer Schaumweine, der Zusammenhalt im Team und die gute Zusammenarbeit mit den Partnern in Handel und Gastronomie haben einen wesentlichen Teil zum Erfolg beigetragen“, freut sich Henkell Freixenet Austria Geschäftsführer Philipp Gattermayer über das positive Jahresergebnis.



Prosecco Spumante Markt boomt: Mionetto mit 32-prozentigem Wachstum

Das Interesse am Schaumwein „made in Italy“ reißt nicht ab – der Gesamtmarkt verzeichnete einen Zuwachs von 29 Prozent. Mionetto Prosecco verkörpert das italienische Lebensgefühl seit 135 Jahren in Perfektion. So konnte Mionetto Prosecco Spumante 2021 ein überproportionales Absatzwachstum von knapp 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.

Auch die Cavas von Freixenet kommen sehr gut bei den Österreicher:innen an, dies zeigt ein erneutes Wachstum von 17 Prozent.

„Prosecco war im zurückliegenden Jahrzehnt Treiber der weltweit positiven Schaumweinentwicklung. Auch in den nächsten Jahren dürfte sich diese Entwicklung fortsetzen. Anders als Sekt, Champagner und Cava wird Prosecco weniger anlassbezogen konsumiert. Der überproportionale Erfolgsanteil des hochwertigen Prosecco Spumante entspricht der zunehmenden Verbrauchervorliebe für gehobene Qualität, die wir mit unserem Mionetto Prosecco als international meist verkauften Prosecco bedienen“, erklärt Philipp Gattermayer.



Trend zu Rosé, Alkoholfrei und Piccolo

Ein Trendgetränk das am Markt nicht mehr wegzudenken ist – Rosé-Sekt. Das Segment verzeichnet einen Zuwachs von 29 Prozent im Vergleich zu 2020 und hat stolze 23,5 Prozent Anteil am gesamten Schaumweinmarkt.

Im Vorjahr legten die österreichischen Verbraucher:innen zusätzlich verstärkt auf den maßvollen Genuss wert: Der Alkoholfrei Gesamtmarkt ist um 30 Prozent gewachsen. Henkell Freixenet dominiert in diesem wichtigen Segment:

„Bereits seit vielen Jahren sehen wir das Potenzial und die zunehmende Begeisterung für Rosé. Wir sind auch der einzige Anbieter am Schaumweinmarkt, der in sämtlichen Kategorien – Sekt, Prosecco, Cava, Champagner und Crémant – Rosé-Schaumweine aus den eigenen Kellereien anbietet. Das Piccolo-Format haben wir Mitte der 1930er Jahre erfunden und bieten seitdem Henkell Trocken in der praktischen 0,2 Liter-Flasche an. Eine Vorreiterrolle nehmen wir ebenfalls im alkoholfreien Segment ein, indem wir diese Trends bereits 2015 erkannt haben. Wir sind stolz in all diesen Kategorien Trendsetter zu sein und auch für das Jahr 2022 warten neue Sektkreationen und spannende Aktivitäten auf unsere Konsument:innen“, so Gattermayer abschließend.