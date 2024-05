Holpriger Start: Shitstorm für neuen Streaming-Dienst "ORF on"

Mit der neuen Streaming-Plattform "ORF on" will sich der ORF in einem moderneren Gewand präsentieren. Allerdings: Um mit Netflix, Prime und den deutschen öffentlich Rechtlichen mithalten zu können, muss sich noch deutlich was tun.

Am vergangenem Mittwoch hat die neue Streaming-Plattform "ORF on" nach 15 Jahren die altbekannte TVthek des ORF endgültig abgelöst. Der "digitale Flagship-Store des ORF verbindet Programmqualität und Content-Vielfalt mit zeitgemäßer Usability", titelte der öffentlich rechtliche Rundfunk auf "X". Der Launch verlief allerdings alles andere als reibungslos. Denn in Online-Foren sowie auf Social Media beklagen User seither vor allem technische Probleme, die das versprochene Fernsehvergnügen trüben. 15,30 Euro Gebühr pro Monat Bei der Einführung der Haushaltsabgabe in Höhe von 15,30 Euro zu Beginn des Jahres war die Streaming-Plattform fast schon als revolutionäre Innovation angepriesen worden. Mit Blick auf Netflix, Prime, ARTE, ARD und ZDF aber kann von einem "Game-Changer" kaum die Rede sein. Denn abgesehen davon, dass hier einige Formate schon vor der Ausstrahlung im TV zum Anschauen angeboten werden, gibt es etliche Unannehmlichkeiten für das zahlende Publikum, wie: weniger Bandbreite führt zu schlechterer Bildqualität

die Bild-Ton-Synchronisation ist versetzt

ohne Anmeldung sind nicht alle Inhalte abrufbar

die UI ist in puncto Benutzerfreundlichkeit noch ausbaufähig Enttäuschte User-Reaktionen im Netz Die User-Reaktionen auf das Service der Streaming-Plattform "ORF on" sind bei weitem nicht alle positiv. Viele mussten sich eben über über die genannten Probleme ärgern. Hier sind einige Stimmen zum Nachlesen zusammengefasst: "Diese UI macht mich fertig. Sieht nicht nach iOS aus, sie funktioniert nicht wirklich. Was ist das?" ("X", 26.5.) "ist das ernst gemeint mit #ORFon? 4 min zum laden? Wenns überhaupt geht....." ("X", 24.5.) "Meine Erfahrungen aus 2 Monaten Thailand. Im Gegensatz zu den deutschen TVTheken ist die ORF TvTheke einfach unbrauchbar. Entweder ist sie nicht erreichbar oder sie friert ständig ein. Oft werden Sendungen auch Stunden nach der Ausstrahlung noch nicht angezeigt." ("Standard-Forum", 24.5.) "Kann das Spiel der @hla_meisterliga leider nicht verfolgen da sich http://on.orf.at alle 2 Minuten aufhängt. Meanwhile läuft die Übertragung vom @VfLPotsdam auf @dynsport problemlos. Diese Probleme hatte ich mit der Tvtheke eigentlich nie.." ("X", 24.5.) "die Bildqualität ist leider wirklich unter aller sau." ("Standard-Forum", 23.5.) "#ORF wie immer: Ohne Anmeldung kann man nicht einmal mehr das Bundesland für die 19Uhr Sendung auswählen." ("X", 22.5.) "Hab am Firestick von der Mediathek auf #ORFOn upgegradet und jetzt funktioniert das Ding einfach nicht . Nur mehr Blackscreen" ("X", 22.5.)