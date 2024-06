Ab diesem Gehalt ist man in Österreich Spitzenverdiener

Neuer Gehaltsreport zeigt Gehälter im Vergleich. So viel verdienen Vollzeit-Angestellte in Österreich.

Studie zu Lohn und Gehalt. Wie viel verdienen die Österreicher? Eine neue Studie gibt darüber jetzt Aufschluss.Derzeit liegt das Brutto-Mediangehalt pro Jahr bei 50.633 Euro für Vollzeitbeschäftigte, zeigt der aktuelle Stepstone-Gehaltsreport. Median bedeutet: Die Hälfte der Vollzeitangestellten verdient mehr, die Hälfte weniger.

Topverdiener ab 66.333 Euro brutto/Jahr

Im obersten Viertel der Verdienern ist man ab 66.333 Euro brutto/Jahr. Das sind 4.737 Euro brutto/Monat. Netto entspricht das 3.047 Euro/Monat.

Ab einem Brutto-Monats-Gehalt von 4.737 Euro ist man in der Liga der Topverdiener.

Das sind pro Monat 1.120 Euro mehr als das Brutto-Median-Gehalt von 3.617Euro brutto/Monat. Netto sind das ca. 2.500 Euro Monat. Wer so viel oder mehr verdient, gehört schon zu den Gutverdienern.

Im untersten Viertel reichen die Vollzeit-Gehälter und Löhne bis 39.667 Euro Jahresbrutto. Monatlich entspricht das 2.833 Euro. Netto bleiben davon 2.054 Euro/Monat.

Am besten verdienen Akademiker mit Berufserfahrung, die in Wien in einem Großunternehmen arbeiten. Die bestbezahlte Branche: Die Pharmaindustrie.

Brutto-Medianeinkommen pro Jahr nach Bundesländern

Wien: 56.980 Euro Vorarlberg: 53.667 Euro Salzburg: 53.200 Euro Burgenland: 50.750 Euro Oberösterreich: 49.667 Euro Niederösterreich: 49.000 Euro Steiermark: 49.000 Euro Tirol: 47.000 Euro Kärnten: 46.667 Euro

Die Gehälter sind also in Wien und Vorarlberg tendenziell am höchsten. Einen großen Einfluss haben außerdem die Qualifikation, die Berufserfahrung, die Unternehmensgröße und die aktuelle Situation des Unternehmens.

Ein Vergleich mit Zahlen der Statistik Austria soll den Vollzeit-Gehaltsreport noch komplettieren. Erstellt wurde die unten stehende Tabelle von der STATISTIK AUSTRIA mittels Lohnsteuer- und SV-Daten am 12.12.2023.

Mittlere Bruttojahreseinkommen der ganzjährig Vollzeitbeschäftigten Frauen und Männer 2022 – in Euro (Statistik Austria)

Soziale Stellung Anzahl der Personen Frauen und Männer Arbeiter:innen 736 995 38.534 € Angestellte 1 182 239 57.037 € Vertragsbedienstete 240 415 48.188 € Beamte 128 826 65.701 € Ganzjährig Vollzeitbeschäftigte 2 288 475 47.855 €

Die Statistik Austria Analyse zeigt auch das Lohngefälle zwischen Männern (49.902 Brutto-Jahresverdienst in Vollzeit) und Frauen (43.713 Brutto-Jahresverdienst in Vollzeit). Es sind noch rund 12,5 %, welche Frauen im Mittel weniger verdienen als Männer.