Google zeigt Bitcoin-Preis in der Suche nicht mehr an

Wer bei Google nach "Bitcoin" sucht, bekommt normalerweise den aktuellen Kurs angezeigt – wie auch bei anderen Kryptowährungen und Aktien. Doch seit über einer Woche funktioniert das bei Bitcoin nicht mehr.

Seit 2018 zeigt Google die Kurse von Kryptowährungen an, ebenso auf Google Finance. Während dort der aktuelle Bitcoin-Kurs in Dollar und Euro zu sehen ist, enden die Daten bei Bitcoin am 7. bzw. 10. Oktober.

Wer ins Chart klickt, sieht hingegen wieder die aktuellen Kurse, berichtet futurezone.at. Bei Ethereum endet die Anzeige ebenfalls am 7. Oktober, während Kryptowährungen wie Cardano oder Dogecoin weiterhin korrekt dargestellt werden.

Warum das so ist, bleibt unklar. Wahrscheinlich handelt es sich um einen technischen Fehler bei der Datenübertragung. Doch dass ein Milliardenunternehmen wie Google mehr als eine Woche braucht, um das zu beheben, wirft Fragen auf.

Auf Plattformen wie X und Reddit kursieren viele Verschwörungstheorien – teils scherzhaft –, aber eine andere Erklärung gibt es bislang nicht.

Google removed Bitcoin chart and price from it search, Twitter (X) removed the Bitcoin hashtag icon… this is proving the desperation of the people in power, they can’t attack Bitcoin in any other way that could be actually relevant. They are freaking out, they are desperate! pic.twitter.com/Q2xb8jr4Oh