Hier verdienen sie in Österreich am meisten

Die brandaktuelle Statistik Austria-Übersicht zu den Stundenlöhnen bringt eine brisante Geld-Enthüllung. In welchem Beruf und welchem Bundesland am meisten abgecasht wird.

Die Bruttostundenverdienste der unselbständig Beschäftigten in der Privatwirtschaft lagen laut Statistik Austria 2022 im Mittel (Median) bei 17,49 Euro in Österreich.

In der Energie-Branche casht man am meisten

Die höchsten Verdienste hatten Beschäftigte in der Energieversorgung mit 27,12 Euro, die niedrigsten wurden in der Beherbergung und Gastronomie mit 11,16 Euro verzeichnet.

Frauen verdienen in allen Branchen weniger

Frauen verdienten in allen Branchen weniger als Männer und arbeiteten häufiger zu einem Niedriglohn von weniger als zwei Drittel des Medianlohns, sprich weniger als 11,66 Euro.

Ein Sechstel arbeitet im Niedriglohn-Bereich

Insgesamt lag der Niedriglohnanteil 2022 bei 14,1 %. Bei den Frauen zählten 20,6 % und bei den Männern 9,4 % zu den Niedriglohnbeschäftigten.

"Markante Verdienstunterschiede"

„In Österreich gibt es markante Verdienstunterschiede nach Branchen und Berufen. Einen eindeutig positiven Einfluss auf die Verdienstmöglichkeiten hat die Ausbildung. Beschäftigte mit Universitäts- oder Fachhochschulabschluss erhielten brutto pro Stunde fast doppelt so viel wie Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss – Bildung macht sich bezahlt“, sagt Tobias Thomas, fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria.

Generaldirektor der Statistik Austria Tobias Thomas © APA/GEORG HOCHMUTH ×

Gehalt nach Bundesländern: Vorarlberger Top-Verdiener

Diese Tabelle zeigt die Bruttostundenverdienste nach Bundesländern im Jahr 2022. Sie zeigt auch die Geschlechterdifferenz zwischen dem Verdienst von Frauen und Männern.

Angaben in Euro pro Stunde.

Bundesländer Frauen und Männer Frauen Männer Burgenland 15,40 14,14 16,34 Niederösterreich 16,74 15,12 17,70 Wien 17,89 16,89 19,04 Kärnten 16,93 15,35 17,94 Steiermark 17,23 14,97 18,63 Oberösterreich 18,03 15,66 19,34 Salzburg 17,68 15,86 18,84 Tirol 17,24 15,51 18,66 Vorarlberg 19,48 16,60 21,40

Nach Bundesländern waren die Verdienste in Vorarlberg mit 19,48 Euro am höchsten und im Burgenland mit 15,40 Euro am niedrigsten.

Frauen konnten in Wien mit 16,89 Euro brutto pro Stunde die höchsten Verdienste erzielen.

Männer verdienten mit 21,40 Euro in Vorarlberg am besten. Die mittleren Bruttostundenverdienste von Frauen lagen in Vorarlberg mit 16,60 Euro um 22,4 % unter jenen der Männer. Vorarlberg ist damit das Bundesland mit den höchsten Verdienstunterschieden zwischen Frauen und Männern.

In Wien war der geschlechtsspezifische Lohnunterschied mit 11,3 % gemessen an den mittleren Bruttostundenverdiensten am niedrigsten