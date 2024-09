Hammer-Gerücht um Deutschland-Trainer

Bekommt ÖFB-Star Alexander Prass bald einen neuen Trainer?

Es ist ein Hammer-Gerücht um diesen Deutschland-Trainer.

Bundesliga-Vergangenheit



Er steht an der Seite von Bundestrainer Julian Nagelsmann - seit der Ex-Bayern-Trainer die deutsche Nationalelf trainiert. Als Spieler war er ein Bundesliga-Star und soll jetzt wahrscheinlich auf die Bank eines Bundesligisten zurückkehren, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet.

Hoffenheim lässt nicht locker

Hoffenheim gibt im Werben um Sandro Wagner (36) nicht auf und kämpft um den Ex-Spieler. Wagner spielte für Hoffenheim bevor er zum Rekordmeister nach München wechselte. Schon im Sommer hatten die Hoffenheimer vorgefühlt - aber einen Korb kassiert. Jetzt lassen sie nicht locker und geben in Sachen Wagner nochmal alles. Wird Wagner bald Trainer von ÖFB-Star Alexander Prass in Hoffenheim?

Das sagt der Sportdirektor

Zu den Wagner-Gerüchten äußerte sich der Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung: „Ich bin mit Sandro immer im Austausch, wir saßen zuletzt auch bei der Nationalmannschaft zusammen und sprachen über seine Zukunft. Mir ist bewusst, dass es viele Vereine gibt, die an ihm interessiert sind und es immer wieder mal die eine oder andere Anfrage gibt.“ Völler sagte auch: „Aber Sandro fühlt sich bei uns sehr wohl und geht in seiner Rolle auf. Die Konstellation mit Julian, Benjamin und ihm in unserem Trainer-Team ist ideal, weshalb es von unserer Seite überhaupt keinen Anlass gibt, etwas daran zu verändern – mindestens bis zur WM 2026.“

Mitten im Trainerlehrgang

Wagner ist aktuell dabei, den Trainerschein zu machen. 2025 soll er den Lehrgang abgeschlossen haben. Danach könnte er den aktuellen Coach der Hoffenheimer, Pellegrino Matarazzo (46), ersetzen.