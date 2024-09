Das sagen Trump und Harris nach dem Kracher-Duell

Das sind die Reaktionen von Trump und Harris nach der Debatte im TV.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat ihren republikanischen Kontrahenten Donald Trump kurz nach dem Ende des TV-Duells zu einer zweiten Debatte herausgefordert.

Einen Neuauflage?

"Unter den Scheinwerfern konnten die Amerikaner sehen, vor welcher Wahl sie im Herbst stehen werden: mit Kamala Harris vorwärtsgehen oder mit Trump rückwärtsgehen. Das ist es, was sie heute Abend gesehen haben und was sie bei einer zweiten Debatte im Oktober sehen sollten", teilte Harris' Wahlkampfteam mit.

Gefolgt von der Frage: "Vizepräsidentin Harris ist bereit für eine zweite Debatte. Ist es Donald Trump?" In Philadelphia hatten sich Harris und Trump zuvor bei ihrem ersten TV-Duell einen hitzigen Schlagabtausch geliefert. Vor dem Spektakel hatten die Teams der beiden über Termine für TV-Debatten und die Regeln während des Duells in Philadelphia gestritten. Bisher steht noch kein Termin für ein zweites Duell vor der Präsidentenwahl am 5. November fest.

Trump siegessicher

„Ich glaube, es war meine beste Debatte ALLER ZEITEN“, schreibt Trump auf seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social.“ Insbesondere, weil es „DREI GEGEN EINS“ war. Soll heißen: Die beiden ABC-Moderatoren seien parteiisch gewesen, meint Trump.

Trump weigerte sich erneut, seine Wahlniederlage im Jahr 2020 anzuerkennen. "Sehen Sie, es gibt so viele Beweise. Sie müssen es sich nur ansehen... Ich habe fast 75 Millionen Stimmen erhalten, die meisten Stimmen, die ein amtierender Präsident jemals erhalten hat", sagte Trump. Der Republikaner hatte nach der Wahlniederlage gegen Biden im Jahr 2020 diese nicht anerkannt und entgegen allen Tatsachen behauptet, er sei um seinen Wahlsieg betrogen worden. Wegen seiner Versuche, das Ergebnis nachträglich zu kippen und in einen Sieg umzuwandeln, ist der 78-Jährige in zwei Verfahren angeklagt.