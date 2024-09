EZB-Hammer: Leitzins sinkt weiter - Das bedeutet das für unser Geld

EZB legt nach - Zinsen erneut gesenkt

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag mit weiterhin klaren Zuwächsen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte bis 14.20 Uhr um 1,18 Prozent auf 3.594,63 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach positiven US-Vorgaben klar ins Plus. An der Wall Street hatten am Mittwochabend vor allem die Technologiewerte stark zugelegt.

Im Verlauf stand die Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheid im Fokus. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagenzins, den Banken für bei der EZB geparkte Gelder erhalten, verringert sich wie von Experten im Vorfeld erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Mit Spannung werden nun die Ausführungen auf der folgenden Pressekonferenz von EZB-Chefin Lagarde gewartet. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise wie die Geldpolitik im Euroraum im Oktober weiter gehen wird.