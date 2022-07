GLORIT bietet 100 schlüsselfertige Objekte zum Kauf an.

Der Premiumbauträger Glorit sieht jetzt den idealen Zeitpunkt für einen Immobilienverkauf

Fixpreisgarantie

Die Suche nach einem Eigenheim beschäftigt aktuell viele Österreicher, denn Immobilien gelten nach wie vor als krisensichere Geldanlage – auch und vor allem in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, wie wir sie aktuell durch den Ukraine-Krieg, steigende Inflation und erhöhte Eigenkapitalerfordernisse ab Juli 2022 erleben.

„Ein verlässlicher Partner bei der Immobiliensuche ist da Gold wert“, weiß Glorit-Geschäftsführer Lukas Sattlegger, zählt doch Glorit zu den wenigen Immobilienanbietern am Markt, die ihren Kunden einen Fixpreis garantieren.

Alles aus einer Hand-Service

Durch die jahrzehntelange Expertise agiert Glorit vorausschauend und bietet seinen Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt: Kunden wählen nur noch das fertige Produkt – egal ob Haus

oder Wohnung – und müssen sich in der gesamten Abwicklung um nichts kümmern.

Möglich macht das der „Alles aus einer Hand-Service“. „Bei uns arbeiten quasi vier Firmen gemeinsam unter einem Dach: Glorit ist Architekturbüro, Bauträger, Baufirma und Fertighaushersteller in einem“, erklärt Sattlegger. Aktuell können Kunden bei Glorit aus mehr als 100 schlüsselfertigen Projekten auswählen, und das bei einem gemütlichen Kaffee am neuen Wiener Standort in der Donaufelderstraße 197-199 im 22.Bezirk oder in der Zentrale samt Musterhaus in Groß-Enzersdorf.