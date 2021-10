× Inflation auf Rekord-Hoch

Die Teuerung bleibt in Österreich hoch: Inflationsrate beträgt wieder 3,2 Prozent.

Wien. Das erklärte Statistik Austria am Freitag in ihrer Schnellschätzung. Auch im August lag die Inflations-Rate vorläufig bei 3,2 Prozent. Die weiter hohe Inflation sei insbesondere durch die im Vorjahr niedrigen Energie-und Treibstoffpreise bedingt, so Statistik-Chef Tobias Thomas.

Gegenüber dem Vormonat August hat das Preisniveau in Österreich laut heimischen Kriterien um 0,4 Prozent zugelegt.

Inflation in der Eurozone ist auf Rekordhoch

Anstieg. Doch nicht nur in Österreich stieg die Inflation. Im gesamten Euroraum kletterte sie im September auf den höchsten Stand seit 13 Jahren. Die Verbraucherpreise legten gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent zu, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag mit. Im August war die Rate noch bei 3,0 Prozent gelegen. Höher war die Inflation zuletzt im September 2008.

Besonders stark verteuerte sich im September erneut Energie, die 17,4 Prozent teurer war als ein Jahr zuvor. Preise für Industriegüter stiegen um 2,1 Prozent. Lebens- und Genussmittel kosteten ebenfalls um 2,1 Prozent. Die SPÖ fordert angesichts eines erwarteten kräftigen Preisanstieges für Energiekunden eine befristete Halbierung der Strom- und Gas-Mehrwertsteuer für ein Jahr.