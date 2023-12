Die reichste Familie der Welt kommt aus Abu Dhabi

Ölmilliardäre und Industriebosse – Bloomberg hat die Liste der zehn reichsten Familien der Welt auf den neuesten Stand gebracht. Zum ersten Mal seit langer Zeit gab es einen Wechsel an der Spitze.

Über viele Jahre hinweg befanden sich die Waltons, die Hauptbesitzer der US-Supermarktkette Walmart, an der Spitze der Bloomberg-Liste der reichsten Familien weltweit. Doch das hat sich geändert. Laut den neuesten Recherchen von Bloomberg wurden sie von der Al Nahyan-Familie, dem Herrscherhaus von Abu Dhabi, abgelöst.

Die Al Nahyans verfügen über ein Vermögen von 305 Milliarden Dollar, was 45 Milliarden Dollar mehr sind als bei den amerikanischen Supermarkt-Magnaten.

Al Nahyans aus Abu Dhabi vor Al Thanis aus Katar und Al Sauds aus Arabien

Neben den Al Nahyans haben es auch die Al Thanis aus Katar sowie die Al Sauds aus Saudi-Arabien in die aktuelle Liste der zehn reichsten Familien der Welt geschafft. Dies spiegelt den steigenden Einfluss dieser arabischen Öl-Dynastien auf die Weltwirtschaft wider.

Die enormen Vermögen der Scheichs – Bloomberg betont, dass die Vermögenswerte in der Liste konservativ geschätzt sind und in der Realität wahrscheinlich noch höher liegen – basieren größtenteils auf dem Öl- und Gasgeschäft. Mittlerweile investieren die Emirate jedoch vermehrt in Unternehmen, Immobilien und andere Beteiligungen weltweit, wodurch sie einen stärkeren Einfluss auf die globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte ausüben.

Luxus lohnt sich

Ebenso bemerkenswert ist der Erfolg der Luxusgüterbranche, der sich im Ranking der reichsten Familien widerspiegelt. Mit den Erben von Hermès und den Wertheimers sind zwei französische Familien in der Liste vertreten, die ihr Vermögen dem Luxusgeschäft verdanken. Insbesondere die sechste Generation der Familie hinter der Luxusmarke Hermès wird von Bloomberg hervorgehoben. Mit einem Zuwachs von 56 Milliarden Dollar haben sie es auf den dritten Platz der reichsten Familien der Welt geschafft, indem sie auf kurzfristige Modetrends verzichtet und auf langjährige Kundenbindung setzen.

Die Liste der Top 10

Al Nahyan - Vereinigte Arabische Emirate - Öl, Beteiligungen 305 Milliarden US-Dollar Walton - USA - Einzelhandel 260 Milliarden US-Dollar Hermès - Frankreich - Luxusgüter 151 Milliarden US-Dollar Mars - USA - Snacks 142 Milliarden US-Dollar Al Thani - Katar - Öl, Beteiligungen 133 Milliarden US-Dollar Koch - USA Industrie 127 Milliarden US-Dollar Al Saud - Saudi-Arabien - Öl, Beteiligungen 112 Milliarden US-Dollar Ambani - Indien - Industrie 90 Milliarden US-Dollar Wertheimer - Frankreich - Luxusgüter 90 Milliarden US-Dollar Thomson - Kanada - Medien 71 Milliarden US-Dollar



Vermögen stieg um 1,5 Billionen Dollar

Alles zusammen gerechnet sind die 25 reichsten Familien der Welt seit dem letzten Ranking um 1,5 Billionen Dollar reicher geworden, so Bloomberg. Ein Plus von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr.