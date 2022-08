Honda und LG planen Batteriewerk in Ohio

Der japanische Autobauer Honda und der südkoreanische Akkuhersteller LG Energy Solution planen einem Medienbericht zufolge in den USA eine Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge.

Die Investition des Joint Venture im US-Bundesstaat Ohio belaufe sich auf mehrere hundert Milliarden Yen (umgerechnet mehrere Milliarden Euro), berichtete die Wirtschaftszeitung Nikkei am Montag.

Der Baubeginn sei für 2023 und die Massenproduktion für 2025 geplant. Die Produktion von Batterien und Elektrofahrzeugen wird in den USA stark gefördert. Kalifornien kündigte in der vergangenen Woche an, bis 2035 nur noch Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybridfahrzeuge zuzulassen.