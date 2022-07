LG Energy bleibt leicht hinter Erwartungen zurück

Der südkoreanische Batterie-Hersteller LG Energy Solution (LGES) verfehlt im abgelaufenen Quartal wegen steigender Rohstoffkosten und Corona-Beschränkungen in China leicht die Schätzungen der Analysten.

Der Betriebsgewinn sei im Zeitraum April bis Juni auf 196 Milliarden Won (147,74 Mio. Euro) von 724 Milliarden Won im Vorjahr gesunken, teilte der Tesla-Zulieferer am Mittwoch mit. Experten hatten Refinitiv-Daten zufolge 199 Milliarden Won erwartet.

Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf 5,1 Billionen Won gefallen. Im Vorjahresquartal war ein einmaliger Gewinn aus einem Vergleich mit dem inländischen Konkurrenten SK On enthalten. Ohne diese Summe würde der Gewinnrückgang geringer ausgefallen, hatte LGES in einer vorläufigen Bilanzmitteilung Anfang des Monats angekündigt.

Die Verkaufszahlen von LGES an Tesla waren im zweiten Quartal rückläufig, da der US-Elektroautohersteller die Produktion in seiner Fabrik in Shanghai im März und April aufgrund der Corona-Maßnahmen in China teilweise aussetzen musste. Zu den weiteren Kunden von LG Energy Solutions gehören Volkswagen, Ford und General Motors.