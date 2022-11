Luxuswagenhersteller Bentley fuhr satten Betriebsgewinn ein

Der britische Luxuswagenhersteller Bentley zeigt sich von der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit unbeeindruckt.

Der Betriebsgewinn der zum deutschen Automobilhersteller Volkswagen gehörenden Traditionsmarke belief sich in den ersten drei Quartalen 2022 auf 575 Millionen Euro, teilte Bentley am Dienstag mit. Das Unternehmen habe im laufenden Geschäftsjahr sein Ergebnis von 275 Millionen Euro des Vorjahreszeitraums mehr als verdoppelt.

Begründet wird dies damit, dass die weltweite wirtschaftliche Lage das Kundeninteresse an Nischenmodellen und die zunehmende Individualisierung von Autos nicht beeinträchtigt habe. Laut Bentley stiegen die Verkäufe in Europa in den ersten neun Monaten des Jahres um 18 Prozent und in der Region Asien-Pazifik um 17 Prozent. In Nord- und Südamerika, Bentleys umsatzstärkster Region, stieg der Umsatz um sieben Prozent. Der weltweite Absatz legte um drei Prozent auf 11.316 Einheiten zu, während der Umsatz um 28 Prozent auf 2,49 Milliarden Euro von 1,95 Milliarden Euro im Vorjahr kletterte.