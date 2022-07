T-Mobile US gewinnt mit Kampfpreisen mehr Kunden

Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US ist im zweiten Quartal gewachsen und hebt ihren Ausblick erneut leicht an.

Anders als seine Wettbewerber hatte das Unternehmen in den von hohen Inflationszahlen geplagten USA seine Preise für zentrale Dienstleistungen nicht angehoben.

Im Gesamtjahr rechnet T-Mobile US nun mit zwischen 6 und 6,3 Millionen neuen Vertragskunden, zuletzt hatte das Unternehmen 5,3 bis 5,8 Millionen in Aussicht gestellt, wie es am Mittwoch mitteilte. Das Unternehmen aus Bellevue im Bundesstaat Washington macht seit Jahren mit einer aggressiven Preispolitik, Investitionen und Marketing Jagd auf die beiden Wettbewerber AT&T und Verizon. Im zweiten Quartal konnte T-Mobile US rund 723.000 neue Vertragskunden und damit mehr als erwartet an Land ziehen.

Der Mutterkonzern Deutsche Telekom hatte angekündigt, sich die Mehrheit an ihrer US-Tochter sichern zu wollen. Die Telekom hat dazu Optionen mit dem japanischen Tech-Investor Softbank geschlossen, der über Anteile an dem US-Unternehmen verfügt.