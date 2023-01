Tesla will Investitionen erhöhen und Produktion hochfahren

Tesla will in den kommenden Jahren seine Investitionen ausweiten.

Für die Jahre 2024 und 2025 würden die Ausgaben für Investitionen zwischen 7 und 9 Milliarden Dollar (zwischen 6,4 und 8,25 Mrd. Euro) liegen, teilte der US-Elektroautobauer am Dienstag mit. Damit liegt der Mittelwert um eine Milliarde Dollar höher als die für heuer angegebene Spanne von 6 bis 8 Mrd. Dollar.

Einen Teil der Ausgaben wolle Tesla in die milliardenschwere Erweiterung des Gigafactory-Komplexes in Nevada fließen lassen. Dort baut das Unternehmen eine Fabrik für die Massenproduktion des seit langem erwarteten Semi-Trucks und eine zweite Anlage zur Herstellung von Batterien für zwei Millionen Nutzfahrzeuge pro Jahr. Unterdessen fährt Tesla seine beiden neuen Fabriken in Austin, Texas, und Grünheide bei Berlin hoch.