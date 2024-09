Vollständiges Verbot von Supermarkt-Plastisackerln in Kalifornien

Gesetz soll im Jänner 2026 in Kraft treten. Dünne Sackerl bereits seit 2014 verboten.

Der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat Kalifornien hat ein vollständiges Verbot von Plastiksackerln für den Lebensmitteleinzelhandel auf den Weg gebracht. Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnete am Sonntag (Ortszeit) ein Gesetz, das im Jänner 2026 in Kraft treten wird. In Kalifornien waren bereits seit 2014 dünne Plastiksackerln verboten, diese Regelung wird nun ausgeweitet.

Gouverneur Gavin Newsom

Bisher war in Kalifornien noch die Ausgabe dickwandiger, wiederverwendbarer Plastiksackerln erlaubt. Wie die "Los Angeles Times" berichtete, wurden diese Sackerln jedoch Aktivisten zufolge kaum wiederverwendet oder recycelt.

"Führungsrolle bei der Bekämpfung der globalen Plastikmüllkrise"

Christy Leavitt, Verantwortliche für Plastik bei der Meeresschutzorganisation Oceana, lobte den Schritt. Kalifornien festige mit dem vollständigen Plastiktütenverbot seine "Führungsrolle bei der Bekämpfung der globalen Plastikmüllkrise". Mit der Regelung würden "die Küste, die Meeresbewohner und die Menschen" im Staat vor Einweg-Plastiksackerln geschützt.