Investor lehnt Musks Gehaltspaket von 56 Mrd. Dollar ab

Im Tauziehen um die Genehmigung des 56 Mrd. Dollar (51,6 Euro) schweren Gehaltspakets für Tesla-Chef Elon Musk kündigt einem Medienbericht zufolge einer der größten Investoren Widerstand an.

"Wir glauben nicht, dass die Vergütung der Leistung des Unternehmens angemessen ist", sagte die Chefin der kalifornischen Beamtenpensionskasse CalPERS, Marcie Frost, am Mittwoch dem Sender CNBC.

CalPERS gehört zu den 30 größten Investoren des Elektroautobauers und hält nach Angaben von LSEG 9,5 Mio. Aktien. In einer Reaktion auf der Social-Media-Plattform X erklärte Musk, dass der US-Pensionsfonds sich nicht an die Vereinbarungen halte. "Was sie sagt, ergibt keinen Sinn, da alle vertraglichen Meilensteine erreicht wurden. CalPERS bricht sein Wort." Der US-Pensionsfonds reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zur Stellungnahme.

Kein Bargeld

Musks Vergütungspaket ist das bisher größte in der amerikanischen Unternehmenswelt und enthält weder Gehalt noch Bonus in bar. Es gewährt Musk beim Erreichen einer Reihe von Zielen für das finanzielle Wachstum des Autoherstellers Aktienoptionen, die 2018 festgelegt wurden. Seit Anfang 2018 hat sich der Wert der Tesla-Aktie fast versechsfacht.

Tesla will seine Aktionäre erneut über das Vergütungspaket abstimmen lassen, nachdem es Anfang des Jahres von einem Richter in Delaware gekippt worden war. Das Ergebnis soll am 13. Juni auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens bekannt gegeben werden und gilt als Referendum über Musks Führungsqualitäten.