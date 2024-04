Italiener schlagen Alarm: Der Wein wird weniger

Mehr Alkohol, weniger Geschmack und eine neue Farbe - wie das Klima selbst den Wein verändert.

Nichts und niemand scheint dieser Tage vorm Klimawandel verschont zu bleiben - nicht einmal der Wein. Geringere Ernten, mehr Alkohol, weniger Geschmack und eine neue Farbe - das ist nur ein kleiner Auszug dessen, was Liebhabern des alkoholhältigen Traubensafts künftig blüht.

Weinproduktion nimmt weltweit ab

Einem Bericht der italienischen Tageszeitung La Repubblica zufolge ist die weltweite Weinproduktion so gering wie seit 62 Jahren nicht mehr. 2023 wurden weltweit lediglich 237 Millionen Hektoliter Wein produziert, was 25 Millionen weniger als im Jahr zuvor entspricht - also mehr als zehn Prozent.

Auch Verbrauch ging hinunter

So wundert es nicht, dass sich auch der Weinverbrauch am niedrigsten Stand seit 1996 befindet. Das vermeldete am vergangenen Donnerstag die Internationale Organisation für Rebe und Wein in einem offiziellen Bericht. Wie die Zukunft des Weines aussieht, der die Menschen schon seit Tausenden Jahren begleitet, ist somit mehr als ungewiss.