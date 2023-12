Jetzt bei 'Austrian': Das Tinderdate für den Urlaub klarmachen

Bis zum 31.Dezember 2023 auf allen Flugzeugen der Airbus A320 Family

Bis zum 31. Dezember 2023 können Travel ID und Miles & More Kunden auf ausgewählten Kurz- und Mittelstreckenflügen von Austrian mit der Airbus A320-Familie mit Connectivity (Internet an Bord) von 30 Minuten kostenlosem Messaging im FlyNet®-Portal profitieren. So kann man während des Fluges entspannt mit den Liebsten chatten oder sich gar ein Tinderdate für die Urlaubsdestination suchen. Wie man die 30 kostenlosen Minuten nutzt bleibt am Ende einem selbst überlassen.

Angebot für kostenloses Online-Messaging wird 2024 ausgeweitet

Ab 15. Jänner wird unser Angebot für kostenloses Online-Messaging auf die gesamte Flugdauer ausgeweitet. Somit steht dem Chat-Spaß über den Wolken nichts mehr im Wege.

Wie funktioniert's?

Besuchen Sie auf Ihrem nächsten Flug einfach das Austrian FlyNet®-Portal mit Ihrem mobilen Endgerät, melden Sie sich mit Ihrer persönlichen Travel ID an und wählen Sie „Messaging 30“ aus. Fertig! Mehr ist nicht zu machen. Sollten Sie allerdings noch keine Travel ID oder noch kein Miles & More Konto haben, so können Sie sich mit wenigen Klicks HIER registrieren.