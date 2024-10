Kerzen mit Logo wie Ku-Klux-Klan-Kapuzen - Shitstorm gegen US-Kette

Bath & Body Works zieht Kerze nach Rassismus-Vorwürfen zurück.

Die US-amerikanische Parfümeriekette "Bath & Body Works" sieht sich wegen eines Missgeschicks in der Kritik. Sie entschuldigte sich öffentlich für die Etikettierung einer seiner Winterkerzen. Die "Snowed In"-Kerze, die mit einem winterlichen Schneeflocken-Design aufwartet, wurde mit den weißen Kapuzen der Ku-Klux-Klan-Mitglieder verglichen, was eine Welle der Empörung auf Social Media auslöste.

© Bath & Body Works ×

Die in Ohio ansässige Marke, bekannt für ihre Körperpflege- und Raumduftprodukte, hat sich umgehend entschuldigt und plant, die Kerze aus dem Sortiment zu nehmen. Die New York Post zitierte einen Unternehmenssprecher wie folgt: "Wir sind bestrebt, auf die Anliegen unserer Kunden und Mitarbeiter zu hören und unabsichtliche Fehler zu korrigieren. Wir entschuldigen uns bei allen, die wir mit diesem Produkt beleidigt haben." Die Diskussionen im Internet führten dazu, dass einige Nutzer die Kerze als "klandle" bezeichneten, während andere hinterfragten, wie ein solches Etikett überhaupt in die Regale gelangen konnte.

© Getty ×

Die öffentliche Reaktion war gespalten: Während einige Nutzer die Sensibilität für kulturelle Symbole hervorhoben und mehr Bewusstsein forderten, äußerten andere, dass die Menschen heutzutage viel zu schnell beleidigt seien. Bath & Body Works betreibt über 1.850 Filialen in den USA und Kanada und erzielte 2023 einen Umsatz von 7,4 Milliarden Dollar. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und trat im August 2021 an die Börse.