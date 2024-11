Konkurs: Bekanntes Traditions-Modeunternehmen ist pleite

Das Familienunternehmen Wilhelm Stift GmbH & Co KG muss Konkurs anmelden. Ursache ist unter anderem die Hochwasser-Katastrophe.

„Unser Familienunternehmen hat diese Hochwasser-Naturkatastrophe nicht verkraftet. Es gibt derzeit so gut wie keine Kundschaft bei uns in Tulln, uns laufen die Kosten davon und selbst mit unseren privaten Reserven können wir das Geschäft nicht mehr aufrecht halten“, teilt Nina Stift in einer Aussendung mit.

„Der einzige Weg führt nun in ein Konkursverfahren und das ist uns als niederösterreichisches Familienunternehmen mit über 200 Jahren Geschichte ein schwerer, sehr schmerzvoller Schritt“, so die Unternehmerin weiter. „Ich muss schweren Herzens unseren Lieferanten und Geschäftspartnern sagen, dass wir es nicht mehr schaffen, unseren Verpflichtungen nachzukommen.“

37 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund vier Millionen Euro. "Die kommenden Wochen und Monate werden schwer. Gemeinsam mit meiner Familie, unseren Banken und Geschäftspartnern sowie dem Masseverwalter werden wir versuchen, die Verbindlichkeiten abzubauen", so Nina Stift.