Der bekannte Krypto-YouTuber BitBoy bettelt seine Zuschauer um Spenden an. Mit Erfolg. Einen Tag später ist der 40-Jährige US-Amerikaner um 200.000 Dollar reicher.

Riesenwirbel um den Krypto-Influencer BitBoy. Der Mann, der der Vergangenheit Betrugsmaschen bewarb, durch die viele seiner Follower Unsummen an Geld verloren haben, spricht jetzt selbst von einem Notfall. In einem Video bittet der bekannte YouTuber um Spenden. Hintergrund sei ein Rechtsstreit mit seinen ehemaligen Geschäftspartnern vom HIT Network.

BitBoy, mit bürgerlichen Namen Ben Armstrong, beansprucht Gelder, welche unter dem Namen von HIT Network registriert waren. Er dürfte rechtlich gesehen deshalb keinen Zugriff auf diese haben. Das HIT Network soll den eigenen Anspruch mit Hilfe der US-Behörden durchgesetzt haben. Laut Aussage von BitBoy hatte das die Beschlagnahme seiner Vermögenswerte zur Folge.

Früher mit Lamborghini posiert

“Ich wurde von all meinen Geldern abgeschnitten”, erklärte BitBoy in einer Botschaft, die er auf Twitter und einem neuen YouTube-Kanal veröffentlichte. Die Situation sei so kritisch, dass er sich 20 US-Dollar leihen musste, um den Tank seines Autos zu befüllen. Früher hatte er noch auf der Motorhaube eines Lamborghinis posiert.

Erhielt für einen Werbe-Post bis zu 40.000 US-Dollar

Früher hatte Armstrong oft sogenannte "Rugpulls" beworben, Projekte und Krypto-Coins, die scheinbar gute Investitionen seien, dann aber machten sich deren Gründer mit dem eingesammelten Geld aus dem Staub. Armstrong erhielt für seine Jubelbeiträge auf Youtube und in den Sozialen Medien bis zu 40.000 Dollar - pro Post.

“Sie wollen mich finanziell ausbluten”, schluchzte der YouTuber jetzt in seiner Video-Bettel-Botschaft. Ziel sei es, seinen "Kampfeswillen zu brechen, um vor Gericht zu Unrecht Anspruch auf die umstrittenen Gelder zu erhalten". Mit der Masche hat er bisher Erfolg, innerhalb kürzester Zeit hat er 200.000 US-Dollar gesammelt, das meiste in Form von Kryptowährungen wie Ether.