Lehrer- Laptops & WLAN für 100 Millionen

Der Plan ist Teil eines 100-Millionen-Euro-Digitalpakets, das die Neos erarbeitet haben.

Wien. Die Bundeshauptstadt spendiert sämtlichen Pädagogen in Wiener Schulen – also in Volksschulen oder Mittelschulen – eigene Computer. Die Maßnahme ist Teil eines 100 Mio. Euro schweren Digitalpakets, das Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) sowie Neos-Klubchefin Bettina Emmerling heute im Rathaus präsentierten.

Das Motto lautet „Jeder Lehrperson ihren Laptop“. Der Zeitplan ist dabei noch nicht fixiert. Neben einer Rückschau auf die erste Halbzeit der Legislaturperiode wurden am Montag von den 100 Teilnehmern auch weitere Projekte besprochen und erarbeitet.

Info. Großer Schwerpunkt, so Neos-Wien-Landessprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Mittelschulen, Polytechnische Schulen und Sonderpädagogische Zentren sind schon mit flächendeckendem Hochleistungs-WLAN ausgestattet. Jetzt folgen auch Volksschulen: Alle werden mit WLAN in jeder Klasse ausgestattet.

Auch in digitale Infrastruktur wie White­boards und Beamer werden wir investieren. Bei den Geldern handle es sich großteils um freigemachte zusätzliche Mittel, wobei der formale Beschluss in der nächsten Gemeinderatssitzung erfolgt. Umgesetzt wird das Digitalpaket in den kommenden fünf Jahren.