Lotto: Das sind die häufigsten Zahlen

In 37 Jahren "6 aus 45" gab es 3.209 richtige Sechser. 15 Millionen Euro waren der höchste Gewinn.

Heute feiert Lotto "6 aus 45" Geburtstag - vor genau 37 Jahren fand die erste Ziehung statt. Aus diesem Anlass ziehen die Österreichischen Lotterien Bilanz des Millionen-Spiels.

3 – ist jene Zahl, die seit Beginn am öftesten gezogen wurde. Sie rollte 491 mal aus dem Ziehungstrichter.

Sechser wurde durch 23 geteilt

23 – gibt die Anzahl der meisten in einer einzigen Runde erzielten Sechser an; so geschehen am Sonntag, den 21. Mai 1989, und mit umgerechnet rund 37.000 Euro war es auch die bisher niedrigste Gewinnquote, die je für einen Sechser bezahlt wurde.

27 – war die allererste Zahl, die bei der allerersten Ziehung am 7. September 1986 gezogen wurde.

3.209 hatten den richtigen Sechser

3.209 – ist die Anzahl der Sechser, die in 37 Jahren erzielt wurde.

3.316 – ist die Anzahl der Ziehungen, die es seit Einführung von „6 aus 45“ gab.

Rekord: 15 Millionen Euro

Rekord-Gewinn: 14.926.157,30 Euro gingen am 21. November 2018 für einen Solo-Sechser nach dem ersten Siebenfachjackpot nach Niederösterreich.

Die nächste Ziehung gibt es am Freitag (Bonus-Ziehung) - es geht um 1,2 Millionen Euro.