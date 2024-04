Luxus-Uhren von Michael Schumacher kommen unter den Hammer

Über zehn Jahre nach Michael Schumachers tragischem Unfall wird nun in Genf ein Teil seines Uhren-Schatzes um mehrere Millionen Euro versteigert.

Der mit Abstand erfolgreichste deutsche Rennfahrer aller Zeiten wird seit seinem Skiunfall vor über zehn Jahren nach wie vor von der Öffentlichkeit abgeschottet. Seit jeher gilt Michael Schumacher (55) als wahrer Uhren-Fanatiker, der sich gerne mit teuren Luxus-Uhren schmückte und auch zeigte. Nun soll ein Teil seiner hochkarätigen Sammlung am 13. Mai in Genf versteigert werden. In Millionenhöhe, wie es heißt.

© Getty ×

Schätzwert 3 bis 4 Millionen Euro

Einem Bericht der Bild nach wird Schumis Uhrensammlung auf einen Warenwert von drei bis vier Millionen Euro geschätzt. Für großes Aufsehen sorgt vor allem ein Weihnachtsgeschenk von Ex-Ferrari-Teamchef Jean Todt, die er eigens für den deutschen Rennfahrer in Auftrag gab und die mit einer persönlichen Widmung versehen ist. Sie bildet unter anderem Schumachers sieben Weltmeistertitel ab sowie seinen Helm und das Ferrari-Logo.