Mehr als 60.373 Euro war ein Bitcoin am Montagmorgen wert. Der bekannte Bitcoin-Podcaster Niko Jilch ("Was Bitcoin bringt") schrieb auf X: "Bitcoin erreicht neues Allzeithoch in Euro. Alles geht viel schneller als erwartet. Anschnallen."

#Bitcoin erreicht neues Allzeithoch in Euro. Alles geht viel schneller als erwartet. Anschnallen. pic.twitter.com/CgzzlO4K6P — Niko Jilch ⚡️ (@NikoJilch) March 4, 2024

60.373 Euro für einen Bitcoin

Auf den Kryptobörsen hat Bitcoin ein neues Allzeithoch in Euro erreicht. Beim US-Dollar ist das Allzeithoch noch nicht erreicht. Derzeit kostet ein Bitcoin rund 65.000 Dollar. Das Allzeithoch von Bitcoin in Dollar wurde 2021 erreicht und liegt bei 69.045 Dollar.

Das Euro-Allzeithoch ist möglich, weil der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren hat.