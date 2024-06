Bitcoin kratzt am Allzeithoch - kommt jetzt der große Bullrun?

Bitcoin kratzt derzeit am Allzeithoch von 73.800 Dollar. Aktuell kostet ein Bitcoin rund 71.000 Dollar, es fehlen noch vier Prozent auf den Höchststand vom März 2024.

Bitcoin, die größte und älteste Kryptowährung der Welt, hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 1,4 Billionen US-Dollar. Das ist knapp die Hälfte der größten Unternehmen der Welt wie Microsoft, Nvidia und Apple, welche jeweils rund 3 Billionen US-Dollar wert sind.

Allzeithoch sehr nahe

Aktuell wird ein Bitcoin für rund 71.000 Dollar gehandelt, es fehlen somit noch vier Prozent auf den Höchststand vom März 2024. Damals kostete ein Bitcoin 73.800 Dollar.

Natürlich können Bitcoin an den Börsen in kleineren Einheiten gekauft werden - ein Bitcoin lässt sich in 100 Millionen Satoshi teilen. Der Kurs wird an den Kryptobörsen im Internet bestimmt, welche 24/7, rund um die Uhr geöffnet haben.

Bitcoin-ETF an US-Börsen mit 887 Millionen Dollar Kapitalzuflüssen an einem Tag

Diese Woche, am 4. Juni, verzeichneten die Bitcoin-ETF in den USA die zweithöchsten Geldzuflüsse aller Zeiten. Rund 887 Millionen Dollar flossen in die 11 Bitcoin-ETF.

Nur am 12. März floss mit mehr als einer Milliarde US-Dollar mehr frisches Geld in die Bitcoin-ETF.

Seit heuer gibt es mehrere Bitcoin-ETF an den US-Börsen, verwaltet von großen Finanzplayern wie BlackRock und Fidelity.

Staatlicher US-Pensionsfonds kauft Bitcoin für 163 Millionen Dollar

Mittlerweile hat auch der erste staatliche US-amerikanische Pensionsfonds State of Wisconsin Investment Board (SWIB) für knapp 163 Millionen US-Dollar in Bitcoin-ETFs investiert. Davon fast 100 Millionen US-Dollar in IBIT von Blackrock und über 63 Millionen US-Dollar in Grayscales GBTC. Wisconsin ist damit der erste US-Bundesstaat, der mit seinem Pensionsfonds Bitcoin hält.

Falls noch mehr staatliche Investoren einsteigen, hoffen Spekulanten auf einen steilen Kursanstieg, gerade auch nach dem Halving. Garantie dafür gibt es bei der stark schwankenden Kryptowährung aber keine.