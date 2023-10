Das sind heuer die stärksten Aktien an der Wiener Börse

Mit einem Kursanstieg von 58,18 % seit Jahresbeginn ist die Immofinanz-Aktie heuer bislang der Top-Performer an der Wiener Börse.

Die Wiener Börse zieht Bilanz über die ersten drei Quartale 2023. Ein starkes Wachstum gab es bei Anleihen - mit rund 2.300 neuen Listings allein in den letzten drei Monaten. Die Gesamtzahl der an der Wiener Börse notierten Anleihen stieg damit auf über 15.400 - mit einem Volumen von insgesamt rund 740 Milliarden Euro.

Zwei Börsengänge

Im Aktienbereich gibt es zwei Neuzugänge im Top-Segment "prime market" der Wiener Börse: Nach dem Börsengang der Austriacard im Frühjahr folgte im September die EuroTeleSites AG, die abgespaltene Funkturmgesellschaft der Telekom Austria.

Umsatzstärkste Aktie: Erste Group

Die Aktienumsätze am Handelsplatz Wien belaufen sich nach den ersten drei Quartalen auf 41,07 Mrd. Euro, was einem monatlichen Schnitt von 4,56 Mrd. Euro entspricht. Die umsatzstärksten österreichischen Aktien waren im Jahresverlauf die Erste Group Bank AG (7,5 Mrd. EUR), die OMV AG (6,2 Mrd. EUR) und die voestalpine AG (3,6 Mrd. EUR).

Top 3 Kursraketen

Mit einem Kursanstieg von 58,18 % war die Aktie der Immofinanz AG der Top-Performer seit Jahresbeginn, gefolgt von der EVN AG (+49,7 %) und den Papieren der Flughafen Wien AG (+47,6 %).

Der Wiener Leitindex ATX ist seit Jahresbeginn 1,34 % im Plus. Der ATX TR (inklusive Dividenden) legte um 6,2 % zu.

Die Marktkapitalisierung aller in Wien gelisteten Unternehmen betrug per Ende September 119,19 Mrd. Euro.

Stimmungsschwankungen

Belastet wird die Stimmungslage der Investoren vom aktuellen wirtschaftlichen Umfeld mit hohen Zinsen, Inflation und geopolitischen Spannungen. „Anlegerinnen und Anleger üben sich aufgrund der fordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Zurückhaltung, die Handelsaktivität auf dem europäischen Kapitalmarkt ist dementsprechend verhalten", bilanziert Börse-Chef Christoph Boschan. Aber: "Nichtsdestotrotz konnten wir mit der EuroTeleSites kürzlich das zweite erfolgreiche Listing im Top-Segment in diesem Jahr verzeichnen." Das Interesse an Unternehmensfinanzierung über die Börse sei hoch - "wie auch die Wahrnehmung unserer IPO-Workshops zeigt", so Boschan.