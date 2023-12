Über 17.000 Punkte: DAX klettert auf Rekordhoch

Der deutsche Dax hat am Donnerstag erstmals die Marke von 17.000 Punkten übersprungen.

Europas Börsen sind am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Für gute Stimmung sorgten Signale für anstehende Leitzinssenkungen der US-Notenbank. Der Euro-Stoxx-50 stieg bis gegen 9.20 Uhr um 1,24 Prozent auf 4.586,36 Punkte. Der deutsche DAX legte 1,24 Prozent auf 16.974,13 Zähler zu. Im Verlauf lag der Index zeitweise erstmals über der Marke von 17.000 Punkten. Der britische FTSE gewann 1,74 Prozent auf 7.679,99 Punkte.

Die US-Notenbank Fed hatte bei ihrer Zinsentscheidung am Vorabend wie erwartet ihr Zinsniveau bestätigt. Gleichzeitig signalisierte sie aber in ihrem Ausblick für 2024 Zinssenkungen im Ausmaß von insgesamt 0,75 Prozentpunkten.

Mit Spannung erwartet wird jetzt die am Donnerstagnachmittag angesetzte Zinsentscheidung der EZB. "Auch hier scheint eine Leitzinsänderung unwahrscheinlich zu sein, denn die Inflation schwächt sich im Trend ab und die Konjunktur läuft nicht rund", schreiben die Analysten der Helaba. Zinsentscheidungen stehen zudem auch in Großbritannien und der Schweiz an.