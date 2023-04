Goldpreis steigt über 2.000 Dollar

Gold ist der große Gewinner der unsicheren Wirtschaftslage und der Börsen-Turbulenzen. Der Preis stieg auf 13-Monats-Hoch, ein neuer Rekord ist in Reichweite.

Am Dienstag wurde die Feinunze (31,1 Gramm) Gold in der Spitze mit 2.025,17 Dollar gehandelt und notierte in London zuletzt bei 2.021,03 Dollar. Das ist der höchste Preis seit 13 Monaten.

Unterstützung erhielt Gold vom schwächeren US-Dollar in Folge von Daten zur US-Industrie. Ein schwächerer Dollar unterstützt den Goldpreis, da sich das Edelmetall wechselkursbedingt für Käufer aus anderen Währungsräumen verbilligt. Dadurch steigt die Nachfrage und als Folge auch der Preis.

Gold gilt traditionell als sicherer Investment-Hafen. Sein Wert unterliegt nicht der Inflation, damit ist Gold gerade in Zeiten extremer Teuerung sehr gefragt.

Die Hürde von 2.000 Dollar hat der Goldpreis also nun wieder geknackt. Experten sehen ein neues Allzeithoch in Reichweite. Der bisherige Rekord wurde bei 2.075 Dollar im August 2020 erreicht.