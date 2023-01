Ölpreise starten mit Aufschlägen in die Woche

Preis für Nordseesorte Brent erhöhte sich um 1,07 Dollar auf 79,64 Dollar.

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn gestiegen. Am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent in der Früh 79,64 US-Dollar (75,85 Euro). Das waren um 1,07 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß auf 74,84 Dollar.

Der Rohölmarkt kann damit an seine Erholung vom Freitag anknüpfen. Unter dem Strich sind die Erdölpreise seit Jahresbeginn aber deutlich gefallen. Fachleute verweisen auf die rasche Aufhebung zahlreicher Coronabeschränkungen in China und die damit einhergehenden steigenden Virusinfektionen. Das Wirtschaftswachstum der Volksrepublik dürfte dadurch belastet werden. China ist einer der größten Energieverbraucher der Welt.