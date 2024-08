Rallye an US-Börsen: Dow Jones auf neuem Rekordhoch

Nach deutlichen Kursgewinnen an der Wall Street am Freitag legt der wichtigste US-Index Dow heute weitere 0,49 Prozent auf ein neues Rekordhoch zu.

Die US-Börsen haben am Montag den Handel überwiegend mit Kursgewinnen aufgenommen. Damit ging es an der Wall Street nach den deutlichen Zuwächsen bereits zum Wochenausklang weiter nach oben.

Rekordhoch

Der Dow Jones stieg im Frühhandel um 0,49 Prozent auf 41.378,15 Einheiten. Der wohl weltbekannteste Börsenindex überwand dabei knapp sein Rekordhoch von Mitte Juli. Der S&P-500 legte um 0,11 Prozent auf 5.641,06 Zähler zu. Der Nasdaq Composite gab hingegen leicht um 0,24 Prozent auf 17.835,06 Punkte ab.

Kauflaune dank FED-Boss

Bereits am Freitag hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell für Kauflaune gesorgt. Während des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole hatte er Signale für eine in Kürze anstehende Zinswende in der weltgrößten Volkswirtschaft gegeben, auch wenn Höhe und Abfolge der Zinsschritte weiter offen blieben. Dow und Nasdaq waren daraufhin um etwas mehr als ein Prozent gestiegen.

Nvidia lässt am Mittwoch die Hosen runter

Bevor am Freitag vor allem Daten zur Inflationsentwicklung von Bedeutung sind, steht mit Nvidia zunächst einmal das nach Apple wertvollste US-Unternehmen im Blick. Nvidia wird am Mittwoch seine Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorlegen, was bereits an diesem Montag zu Kursgewinnen von 1,1 Prozent führte. Dabei war es am Freitag bereits um 4,6 Prozent auf knapp unter 130 Dollar nach oben gegangen. Das Rekordhoch bei etwas unter 141 Dollar ist damit nicht mehr fern. Anleger sind allem Anschein nach wieder zunehmend optimistisch, dass der Grafikprozessorenhersteller den Erwartungen gerecht wird.

Im Dow Jones markierte die Chevron-Aktie dank höherer Rohölpreise mit plus 1,4 Prozent den Spitzenplatz. American Express verteuerten sich um 1,1 Prozent und Caterpillar bauten ein Plus von 0,9 Prozent. Gemieden wurden hingegen die Boeing-Papiere mit minus 0,9 Prozent. Intel-Titel fielen im Technologiebereich um 0,7 Prozent. Microsoft gaben 0,3 Prozent nach.

Ins Blickfeld rückten auch publizierte Konjunkturzahlen. Da sie gemischt ausfielen lieferten sie aber keine klaren Handelsimpulse. In den USA sind die Aufträge für Industriegüter, sogenannte langlebige Wirtschaftsgüter, im Juli unerwartet stark gestiegen. Im Monatsvergleich legten sie um 9,9 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt nur einen Zuwachs um 5,0 Prozent erwartet, nachdem die Aufträge im Juni deutlich um knapp sieben Prozent gefallen waren.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge zeigte sich allerdings ein völlig anderes Bild: In dieser Betrachtung gingen die Aufträge im Juli um 0,2 Prozent zurück. Hier war ein leichter Dämpfer um 0,1 Prozent erwartet worden.